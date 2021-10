Polícia Militar apreende cerca de seis mil cigarros contrabandeados do Paraguai

As autoridades ainda apreenderam dentro do estabelecimento comercial um revólver calibre 38 Taurus, 16 munições calibre 38 e 42 munições calibre 9mm

Policiais militares integrantes do 15º Batalhão apreendeu uma grande quantidade de caixas de cigarro, totalizando cerca de seis mil cigarros. A ação foi realizada após uma denúncia anônima de tráfico de drogas em uma mercearia localizada no Setor Norte da Cidade Estrutural, na noite dessa sexta-feira (23).

Os policiais do GTOp 35a, que realizavam Ações Prioritárias Operacionais na Área de Segurança Prioritária, foram até o local e fizeram contato com o proprietário. As autoridades ainda apreenderam dentro do estabelecimento comercial um revólver calibre 38 Taurus, 16 munições calibre 38 e 42 munições calibre 9mm.

O dono da mercearia disse aos policiais que os cigarros vinham do Paraguai e não tinha nota fiscal. O indivíduo foi conduzido para superintendência da Polícia Federal para ser autuado por contrabando de cigarros e porte ilegal de arma de fogo.