Polícia entrega 40 placas de monitoramento em região rural

Nesta quinta-feira (15), a unidade da Polícia Militar passou a monitorar as propriedades rurais localizadas em Planaltina, Paranoá, Itapoã, Sobradinho e Fercal. Além disso, o Batalhão Rural entregou 40 placas de monitoramento do Programa Guardião Rural na região que engloba mais da metade do território do Distrito Federal.

O patrulhamento realizado pelo Batalhão Rural é indicado por placas refletivas autorizadas pela Polícia Militar, em parceria com os moradores e produtores rurais. Os policiais visitam as chácaras e fazendas, cadastram os moradores e funcionários e fazem o levantamento dos insumos e ferramentas agrícolas. Os chacareiros são incluídos no grupo de WhatsApp do batalhão e a propriedade recebe uma placa de identificação.

Segundo o capitão Rafael Cunha, as placas colocadas na entrada da propriedade auxiliam na prevenção de crimes. “A placa é uma advertência visual a qualquer pessoa suspeita”, explica. “Elas informam que a Polícia Militar está em constante patrulhamento naquele local e que responderá prontamente a qualquer solicitação”.

O Programa Guardião Rural foi criado em maio de 2018 para levar segurança a áreas acessadas por estrada de terra, sem sinal de celular e sem iluminação. Já são mais de 350 propriedades rurais atendidas em todo o DF.

Os proprietários rurais interessados em participar do programa podem procurar o Batalhão Rural pelo telefone 99969-3080.

Com informações da PMDF