Polícia detona morteiro encontrado em ferro velho na Estrutural

Um morteiro foi localizado em um ferro velho na Cidade Estrutural, por volta das 17h30 deste sábado (23). A PMDF foi acionada e foi dado início a Operação Petardo. Um dos funcionários do ferro velho que fica na quadra 1 do Setor de Oficinas encontrou o artefato e ligou no 190. Uma equipe que estava de Serviço Voluntário na região foi ao local e confirmou que se tratava de um morteiro.

O Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais foi acionado. Os policiais utilizaram um robô equipado com câmeras para examinar o morteiro e constatar que ele ainda estava ativo. O esquadrão decidiu que retirar o objeto da área residencial e levá-lo para um local onde pudesse ser detonado.

O robô transportou o artefato até uma área aberta próximo da AMBEV. Do local onde foi encontrado até a área segura, foram cerca de 1,5 km.