Polícia Civil prende pedófilo do DF no interior da Bahia

O criminoso se passava por criança e após ganhar a confiança delas, ele as induzia a produzirem material pornográfico, com fotos e vídeos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 30ª DP, prendeu na quarta-feira (16), em Itagi, interior da Bahia, um homem de 28 anos, suspeito de pedofilia.

Durante um mês, as autoridades investigaram a atuação desse pedófilo, que se utilizava de perfis falsos em redes sociais para aliciar crianças residentes no Distrito Federal.

O criminoso se passava por criança e após ganhar a confiança delas, ele as induzia a produzirem material pornográfico, com fotos e vídeos. Como forma de obrigar as crianças a produzirem novos vídeos, o suspeito ameaçava expor os vídeos para pais e nas redes sociais.

Após as investigações, o juiz de São Sebastião decretou a prisão preventiva do suspeito e expediu mandado de busca e apreensão para a residência do suspeito. Com o apoio da Polícia Civil do Estado da Bahia,o suspeito foi localizado e preso em Itagi.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, que serão periciados para a identificação de novas vítimas.

Segundo o delegado-chefe adjunto da 30ª DP, Ulysses Luz, podem existir outras centenas de vítimas. “Investigações como essa demonstram que a Polícia Civil está atenta e pronta para reprimir a atuação de criminosos que se valem da internet para cometer delitos, acreditando tratar-se de terra sem lei. Importante também deixar claro que a vigilância dos pais é de fundamental importância para a prevenção de fatos como esse”, destaca o delegado.

O preso está sendo transferido para o Distrito Federal e responderá pela prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser condenado a uma pena que variadecincoa 13 anos de prisão.