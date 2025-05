Polícia Ambiental flagra pesca ilegal no Lago Paranoá e apreende armadilhas irregulares

Um homem foi flagrado praticando pesca ilegal no Lago Paranoá na noite desta terça-feira (12), por volta das 19h, durante patrulhamento realizado por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental da PMDF.

Ao realizarem a fiscalização, os militares encontraram na canoa 16 armadilhas do tipo “covo”, todas com malha inferior a 1 centímetro — o que configura infração à legislação ambiental. Também foram apreendidos dois panos de rede de emalhar com malha de 9 cm e cerca de 80 metros cada, além de uma rede com malha de 7 cm e 60 metros de comprimento.

O condutor da embarcação se apresentou como pescador profissional licenciado e chegou a apresentar sua carteirinha. No entanto, ele admitiu ter conhecimento de que o uso daquele tipo de equipamento é proibido.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada com base na legislação ambiental vigente. Todo o material irregular foi apreendido pela equipe policial.