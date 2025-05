Capotamento deixa uma pessoa ferida na EPNB

Uma pessoa ficou ferida em um capotamento de veículo ocorrido na EPBN, região do Núcleo Bandeirante, nesta segunda-feira (13), De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 20h56, com o empenho de três viaturas.

Ainda conforme o CBMDF, no local, os bombeiros encontraram um veículo Peugeot/307, cor prata, capotado em uma vala de águas pluviais.

Havia uma vítima presa no interior do automóvel. O paciente, de 29 anos, estava consciente e orientado. A equipe de resgate realizou a retirada segura da vítima, que apresentava escoriações e queixas de dores nas costas e no braço esquerdo.

Após os primeiros socorros, o homem foi imobilizado e transportado estável ao Hospital de Base do Distrito Federal.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).