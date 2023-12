PMs recuperam respiração de bebê de 25 dias de vida em Santa Maria

O bebê apresentava lábios azulados, vermelhidão na face e ausência de movimentos respiratórios

Policiais militares do 26º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal protagonizaram um salvamento que resultou na recuperação da respiração de um bebê com apenas 25 dias de vida. O incidente ocorreu na última terça-feira (19) em Santa Maria, quando o pai da criança, em desespero, buscou auxílio junto à guarda do 26º BPM, relatando que seu filho estava com as vias aéreas obstruídas por um corpo estranho, impedindo-o de respirar.

Por volta das 22h40, a equipe composta pelo 2º Sargento Douglas Coelho, com o apoio do 2º Tenente Wesley Souza e do 1º Sargento Eronildo, agiu de forma imediata. O bebê, apresentando lábios azulados, vermelhidão na face e ausência de movimentos respiratórios, foi submetido à manobra de desobstrução, uma intervenção vital para desengasgar o lactente e restabelecer sua respiração.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) compareceram ao local. O CBMDF informou que as vias aéreas da criança já se encontravam totalmente desobstruídas, eliminando a necessidade de intervenções adicionais ou transporte para uma unidade de saúde.