PMDF salva mulher que tentava suicídio

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 48, recebeu uma ocorrência de que uma mulher estava prestes a se suicidar na quadra 801 do Recanto das Emas, na última sexta-feira (10). Os agentes foram no local, mas nada encontraram.

Entretanto, eles não desistiram, foram para a quadra 802 e seguiram com o patrulhamento em busca da residência correta. Por meio de uma fresta no portão, os policiais conseguiram visualizar uma mulher com a corda em seu pescoço, já desfalecendo.

Rapidamente os agentes pularam o muro da residência, conseguiram levantar a mulher, retirar a corda do seu pescoço e prestar os primeiros socorros.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para prestar os demais atendimentos. A mulher, que tem cerca de 30 anos, foi encaminhada para a UPA do Recanto das Emas.