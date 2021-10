PMDF salva criança engasgada em Planaltina

Uma criança vítima de engasgamento foi salva pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 16h30 desta quarta-feira (27), em Planaltina. Os policiais patrulhavam o Setor Central de Planaltina quando um homem veio correndo em direção a viatura pedindo socorro. Ele relatou que uma criança estava engasgada. As autoridades foram ao local e o sargento Fábio Maciel pegou a criança dos braços de um homem que tentava desengasgar a criança. Foi realizada as manobras de Heimlich e a criança voltou a respirar. Contudo, durante o deslocamento ao Hospital Regional de Planaltina, a criança novamente parou de respirar e não apresentara nenhum sinal vital. O sargento Fábio Maciel deu início a massagens cardíacas e a criança despertou. O bebê foi deixado no hospital onde foi dado continuidade ao atendimento. A mãe do menino de apenas 1 e 2 meses relatou que o filho estava com febre e devido ao calor, ele teve uma convulsão e engasgou com o próprio vômito.