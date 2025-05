PMDF salva com ação rápida jovem com autismo de cair de prédio no Sudoeste!

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de equipe do 7º BPM, salvou um jovem em surto psicótico no Sudoeste nesta segunda-feira (26/05).

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma cena dramática. O rapaz já se encontrava com metade do corpo para fora da janela do terceiro andar, prestes a despencar, enquanto sua mãe, em desespero, tentava contê-lo sozinha.

Em segundos decisivos, os militares intervieram. Um policial agarrou o jovem pelo braço e pela perna, enquanto outro o segurou pelos pés. Com esforço conjunto, conseguiram puxá-lo de volta com segurança para dentro do apartamento, impedindo uma tragédia iminente.

Após o resgate, o jovem se deitou no chão do imóvel, ainda muito agitado. Com calma e diálogo, a equipe policial conseguiu tranquilizá-lo, permanecendo ao seu lado e conversando com ele até a chegada da equipe de psicólogos do SAMU, que assumiu o atendimento especializado.

Uma ação que demonstrou profissionalismo, empatia e, acima de tudo, o compromisso inabalável com a preservação da vida.