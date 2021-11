PMDF resgata animais silvestres em vários pontos da capital. Veja imagens

Foram resgatados dois saruês, uma cobra e um bem-te-vi. Nos últimos nove dias, Batalhão de Polícia Militar Ambiental resgatou oito cobras

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA/PMDF) resgatou animais silvestres em várias regiões do Distrito Federal nesta terça-feira (16). Foram resgatadas aves, saruês e uma cobra.

A cobra, do tipo coral, foi encontrada no interior de uma casa no núcleo rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia. Policiais militares resgataram a serpente e a soltaram na mata.

Horas depois, por volta de 8h, um saruê foi resgatado em uma escola na 611 Sul. O animal estava em boas condições de saúde e foi solto no habitat natural.

Às 16h45, policiais resgataram um bem-te-vi que entrou em uma loja na quadra 107 de Águas Claras. A ave também foi entregue à natureza. Assista:

Por fim, às 17h, outro saruê foi encontrado em um condomínio no Jardim Botânico. Este também estava saudável e voltou ao habitat.

Veja imagens dos bichos:

Foto: Divulgação/PMDF

Oito cobras em nove dias

Um levantamento do BPMA divulgado ontem mostra que equipes da corporação resgataram oito cobras nos últimos nove dias. As serpentes foram localizadas em várias regiões do DF. As espécies mais capturadas pela corporação são cascavel e jiboia. Entre janeiro e outubro de 2021, foram quase 400 resgates.

O que fazer?

Ao encontrar um animal silvestre, a polícia ambiental recomenda alguns cuidados, como, por exemplo, afastar os bichos domésticos. “Cães e gatos devem ser trancados, pois tendem a brigar com ele”, recomenda o comandante do BPMA, coronel Fábio Pereira. “Além de, é claro, não se aproximar. Não se sabe se o animal é peçonhento e ele pode vir a atacar”, finaliza.

Quem encontrar algum animal silvestre fora de seu habitat natural deve acionar o BPMA pelo telefone 190. O serviço funciona durante 24 horas diariamente. Matar animais silvestres é considerado crime.