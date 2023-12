PMDF reforça segurança na “Operação ENEM PPL e Reaplicação” para candidatos em privação de liberdade

A PMDF trabalha em estreita colaboração com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para garantir o êxito do processo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está mobilizada na “Operação ENEM PPL (Pessoas Privadas de Liberdade) e Reaplicação”, uma iniciativa dedicada a assegurar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para pessoas em privação de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. Com a aplicação marcada para esta terça-feira (12) e quarta-feira (13), a PMDF trabalha em estreita colaboração com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para garantir o êxito do processo.

O desafio abrange 46.163 candidatos inscritos, distribuídos em 1.228 penitenciárias homologadas em 26 unidades da Federação, excluindo Sergipe. São Paulo lidera com 15.832 participantes. Para garantir a segurança no Distrito Federal, malotes de provas serão escoltados até presídios e unidades socioeducativas pela PMDF, enquanto as instituições parceiras do Inep devem oferecer condições adequadas e garantir o sigilo durante a aplicação.

A PMDF desempenhará um papel crucial na escolta dos malotes do Terminal de Cargas Aéreas do Aeroporto até os locais de aplicação, reforçando o policiamento nas proximidades dos pontos de exame. A operação compreende também o acompanhamento e segurança das equipes dos Correios responsáveis pela distribuição e coleta dos malotes, seguindo rotas pré-definidas que iniciam no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Brasília.

Durante as provas, a PMDF intensificará o policiamento nas imediações dos locais de aplicação, visando manter a ordem e prevenir ocorrências. A operação, dividida em três fases, emprega efetivos do Complexo Administrativo, Comandos Regionais de Policiamento e do Centro de Políticas de Segurança Pública (CPESP) para garantir o sucesso do ENEM PPL e Reaplicação no Distrito Federal.

O horário das provas será das 13h30 às 19h (12 de dezembro de 2023) e das 13h30 às 18h30 (13 de dezembro de 2023), com 38 inscritos para reaplicação e 5.828 inscritos para o ENEM PPL no DF.