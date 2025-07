PMDF recupera motocicleta furtada no CONIC minutos após o crime

Na tarde desta sexta-feira (4), por volta das 18h15, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou uma motocicleta furtada no estacionamento do CONIC, região central de Brasília, poucos minutos após o crime.

A ação foi conduzida pelas equipes de motociclistas que foram acionadas por vigias da área da Estação Rodoviária de Brasília (ERB).

Eles relataram o furto ao presenciarem o desespero do proprietário da moto, visivelmente abalado com a situação.

Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram buscas imediatas na região. A motocicleta foi localizada em curto tempo na SCS, Quadra 02, antes mesmo de o dono conseguir registrar a ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia.