PMDF prende dois homens com armas de uso restrito em Sobradinho

Na noite desta sexta-feira (4), por volta das 19h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em via pública, no Condomínio Comercial e Residencial Conjunto C, em Sobradinho.

A ação foi realizada pelas equipes do Grupo Tático Operacional de Sobradinho (GTOP 33) e da equipe Águia 33, durante patrulhamento na região.

Os policiais identificaram um veículo Toyota Hilux com um reboque sem placas e decidiram abordar os dois ocupantes.

Durante a revista, foram encontradas duas pistolas de uso restrito: uma Taurus PT 57 SC calibre 7.65mm com carregador e uma Taurus G2C calibre 9mm, também com carregador. Além das armas, os policiais apreenderam dez munições de calibre 9mm, sete de calibre .32 e uma de calibre .380.

Também foram recolhidos três aparelhos celulares, R$ 800 em dinheiro e o próprio veículo, que foi levado à delegacia.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.