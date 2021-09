PMDF recupera fuzil roubado em suíte de hotel no Setor Hoteleiro Norte

Integrantes da Gtop foram acionados para patrulhar as redondezas com o objetivo de localizar os autores do furto. De acordo com as autoridades, ninguém ainda foi preso

Pouco depois de o dono de um fuzil T4, calibre 556, relatar o furto de seu armamento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou a arma na tarde desta segunda-feira (13).

O proprietário do armamento pesado é um advogado, que estava hospedado na suíte de um hotel, no Setor Hoteleiro Norte. O homem deu falta do fuzil e mil cartuchos após retornar para o quarto.

Integrantes do Grupo Tático Operacional (Gtop) da Polícia Militar foram acionados para patrulhar as redondezas com o objetivo de localizar os autores do furto. De acordo com as autoridades, ninguém ainda foi preso.

A vítima teve acesso às imagens do circuito de segurança e as repassou para a PMDF. Um dos homens que aparece nas imagens foi reconhecido e seu endereço foi repassado para policiais militares da Rotam.

A equipe foi até a casa do suspeito no Lago Sul, entrou em contato com os proprietários que autorizaram a entrada dos policiais. Após uma busca, o fuzil foi localizado. O suspeito não foi localizado e a arma foi encaminhada à 5ª Delegacia.

O dono do armamento é um advogado que tem registro de Atirador Desportivo, Caçador ou Colecionador (CAC). A arma custa entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, dependendo do ICMS do estado.