PMDF recupera ferramentas furtadas em faculdade em Planaltina

Os objetos foram foi conduzido para a 16° Delegacia de Polícia.

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 34) do 14° BPM recuperaram diversas ferramentas furtadas de uma faculdade, na noite desta sexta-feira (27), em Planaltina.

A equipe patrulhava no Araponga quando percebeu que um homem ao ver a viatura correu.

Os policiais o acompanharam, porém não conseguiram abordá-lo. Mas no local onde ele estava foi encontrado um veículo com diversos materiais que haviam sidos furtados na noite anterior de uma faculdade particular.

Os objetos foram foi conduzido para a 16° Delegacia de Polícia.