PMDF recupera dois carros minutos após serem roubados

Policiais militares dos Grupos Táticos Operacionais do 8º e 11º Batalhão (Gtop 28 e 31) recuperaram um carro roubado em Samambaia, às 19h desta sexta-feira (18).

A vítima, uma mulher de 26 anos, teve o veículo roubado enquanto saía de casa na QR 401 de Samambaia. O carro foi recuperado em 30 minutos. Dois homens foram detidos.

As equipes de Gtop realizaram o cerco e o rastreador do veículo indicava a localização do carro na Chácara 145. O automóvel estava na frente de uma casa com três ocupantes, dois homens e uma mulher.

Diante do flagrante foi realizada uma busca na residência, onde foram encontrados um bloqueador de sinal, a bolsa da vítima, uma arma de fogo tipo garrucha calibre 38 com uma munição e uma máquina de cartão de crédito.

Dois homens foram detidos na 15ª DP e a mulher ficou na condição de testemunha. Eles foram autuados pelo roubo de veículo. O carro foi restituído na delegacia.

Riacho Fundo II

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48) recuperaram um carro roubado por volta da 00h deste sábado (18) no DEC Sul.

O veículo foi encontrado abandonado na AC2/AC3 do Riacho Fundo II, 15 minutos após o crime. O automóvel foi restituído para o proprietário na 27ª DP.