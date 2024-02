PMDF recupera carro roubado há mais de 10 anos no estado do Ceará

O indivíduo foi detido e tanto ele quanto o automóvel foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia

A PMDF, por meio do Grupamento Tático Rural (GTR), recuperou na cidade do Gama, na noite do último sábado (24), um veículo do estado do Ceará que havia sido roubado há mais de 10 anos.

Durante a realização de um ponto de bloqueio na área rural do Gama, os policiais militares do GTR abordaram o veículo, que estava sendo conduzido por um homem.

O indivíduo foi detido e tanto ele quanto o automóvel foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.