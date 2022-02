PMDF recupera bicicleta de entregador de aplicativos logo após o furto na Asa Norte

O suposto autor do roubo foi encaminhado para a 5ª Delegacia para registro do boletim de ocorrência

Policiais militares do 3º Batalhão recuperaram uma bicicleta que havia sido roubada na SGAN 910 – Favelinha da Casa do Ceará, no último sábado, 12 de fevereiro. O suposto autor do roubo foi encaminhado para a 5ª Delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Uma chamada recebida pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOp 23), em que uma bicicleta usada como meio de trabalho por um entregador de aplicativo, teria sido furtada na Asa Norte. Os policiais entraram em contato com a vítima para obter mais informações sobre como seria a bicicleta. Foi feita a varredura em toda a área, e 50 minutos depois a bicicleta foi encontrada na SGAN 910 com um homem de 28 anos, que já tinha passagens por tráfico de drogas e roubo a transeunte.