PMDF realiza Páscoa Solidária na cidade do Varjão

Na manhã do último sábado (23), mais de 1.000 crianças participaram de um momento lúdico e de entretenimento com a “Páscoa Solidária” no Centro do Varjão. A iniciativa partiu do 24º Batalhão em busca de fortalecer os laços entre a polícia e a comunidade.

Contando com o apoio da Administração Regional, Associações locais e outros parceiros, incluindo órgãos de segurança pública como a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e DETRAN.

O evento também visou promover a união entre os órgãos de segurança pública e outras entidades que atuam na região, formando uma estratégia de polícia comunitária.

A ação se baseia na estratégia de policiamento comunitário para aproximar a polícia da comunidade, fortalecer parcerias e focar na segurança dos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e mulheres.

As doações foram feitas em parceria com os órgãos de apoio e dentro do programa Rede de Vizinhos Protegidos. A presença da Polícia Militar, Teatro Rodovia, Batalhão de e Policiamento com Cães, Teatro Lobo-Guará e Batalhão de Policiamento Ambiental reforçou a interação entre os órgãos de segurança pública.

A participação da Administração Regional do Varjão foi fundamental para o sucesso do evento, juntamente com o apoio do SESC, CAESB e principalmente da ASVEC (Associação Varjão de Esporte e Cultura). A presença do Grupo de Escoteiros Flor de Lis do Lago Norte também contribuiu para a integração das comunidades. A “Páscoa Solidária” demonstrou mais uma vez que a PMDF vai além da segurança.