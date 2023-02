PMDF realiza operação volta às aulas 2023

Durante toda a semana de início às aulas, o policiamento nas Unidades de Ensino será intensificado pelo Batalhão de Policiamento Escolar

As aulas na rede pública do Distrito Federal, em 2023, começam no dia 13 de fevereiro. No início das atividades do ano letivo o Batalhão de Policiamento Escolar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fará a “Operação Voltas às Aulas”.

A operação, com abrangência em todo DF, terá início no Colégio Cívico-Militar – Centro Educacional 07, localizado na QNN 13 – Ceilândia e no Centro de Ensino do Lago Norte, localizado na Área Especial Quadra 4/6. O objetivo é dar as boas-vindas aos alunos e docentes com intuito de aproximar a comunidade escolar da corporação, bem como garantir a segurança de todos.

Esses colégios serão contemplados, no dia 13, com um evento especial que contará com a recepção dos alunos pelo DAREN (mascote do PROERD), presença da Banda de Música, realização de momento cívico com a execução do Hino Nacional Brasileiro e de dobrados para abrilhantar a cerimônia.

Além do Batalhão de Policiamento com Cães que fará a exposição de alguns dos cachorros que fazem a segurança dos brasilienses, bem como a demonstração de habilidades dos animais.

Durante toda a semana de início às aulas, o policiamento nas Unidades de Ensino será intensificado pelo Batalhão de Policiamento Escolar, com apoio de diversas unidades da PMDF, visando aumentar a segurança da Comunidade Escolar.

A operação se estenderá até o dia 17 de fevereiro de 2023.

Serviço

Data: 13/02/2023

Hora: 6H30

Local: Colégio Cívico-Militar – Centro Educacional 07, localizado na QNN 13 – Ceilândia

Contato: Tenente Dieter (61) 99907-7223