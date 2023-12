PMDF intensifica fiscalização e detém condutor por embriaguez ao volante em Ceilândia

Na última, sexta-feira (8), o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a “Operação Álcool Zero” na região de Ceilândia, com o objetivo de coibir infrações no trânsito, especialmente aquelas relacionadas ao consumo de álcool por condutores. O relatório da operação destaca a prisão em flagrante de um condutor, cuja natureza do delito foi enquadrada como “embriaguez ao volante”. Além disso, foram registradas diversas infrações, totalizando 34 casos de alcoolemia, sendo 33 recusas e 1 configuração de crime. As infrações também incluíram 5 casos de CNH vencida, 68 de uso do celular durante a condução, 5 veículos não licenciados, 3 condutores inabilitados, além de 4 ocorrências diversas. Ao todo, foram emitidos 119 autos de infração eletrônicos durante a operação, que contou com a participação ativa da equipe do GOT “B”, BPCães e o GTOP28.