PMDF realiza maior apreensão de maconha em 2021

Foram apreendidos 833 kg de maconha. A droga veio de Minas Gerais e entrou na capital por Cristalina (GO). O destino final do entorpecente era uma chácara Paranoá (DF)

Na tarde desta sexta-feira (11), a Polícia Militar do DF prendeu dois homens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Além disso, foram apreendidos 833 kg de maconha.

De acordo com a PMDF, a droga veio de Minas Gerais e entrou na capital por Cristalina (GO). O destino final do entorpecente era uma chácara, no Paranoá (DF).

Após denúncias, a equipe de inteligência conseguiu localizar e monitorar o veículo que transportava a droga. Na abordagem, a PM apreendeu ainda três armas de fogo, uma prensa e balança de precisão.

Foi a maior apreensão realizada pela PMDF no ano de 2021. A ação prendeu um dos maiores traficantes, responsável por abastecer a distribuição de droga no Paranoá e São Sebastião.

Os envolvidos e a droga foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF