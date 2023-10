PMDF prende três autores de homicídio e apreende arsenal de armas após perseguição

Os suspeitos e as armas apreendidas foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis

Na madrugada deste sábado (21), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens e apreendeu um arsenal de armas de fogo após uma perseguição de um veículo em Ceilândia, no DF

Segundo informações, equipes que patrulhavam a região na QNN 1/3, foram surpreendidas por uma sequência de disparos de arma de fogo nas proximidades. Ao se aproximarem do local de onde ouvia-se os tiros, um veículo em alta velocidade tentou escapar dos policiais. Os policiais deram ordem de parada, que foi ignorada pelos suspeitos dentro do veículo. Os militares iniciaram uma perseguição que se estendeu até a altura da Hélio Prates na QNN 17.

Neste ponto, o veículo perdeu o controle, subiu na calçada e colidiu com um poste. Três indivíduos desembarcaram do veículo; um deles empunhava uma arma de fogo, enquanto outro carregava uma arma na cintura. Em seguida, empreenderam fuga em direções distintas.

Com o auxílio de outras equipes policiais, os três suspeitos foram capturados e duas pistolas foram apreendidas. Após a detenção dos indivíduos, as equipes retornaram ao local onde o veículo estava e, durante uma vistoria minuciosa, encontraram uma espingarda de pressão adaptada para munição letal .22, um carregador alongado de Glock com capacidade para 30 munições, um carregador simples, uma mira a laser e um coldre.

O veículo era clonado e blindado e equipado com sirene.

Os indivíduos tinham acabado de cometer homicídio na QNN 3 em desfavor de um conhecido traficante de drogas local.

Os suspeitos e as armas apreendidas foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.