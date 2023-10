PMDF prende traficante que agia na Concha Acústica

O indivíduo possuía passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Na noite da última sexta-feira (20), a Polícia Militar, por meio do Grupo Tático Operacional 26, realizou abordagem a um indivíduo numa motocicleta trafegando em cima da calçada na Concha Acústica da Vila Planalto.

Ao visualizar a viatura, o indivíduo tentou fugir mas parou logo em seguida com o cerco dos policiais.Durante busca pessoal foram encontradas porções fracionadas de prováveis substâncias conhecidas como cocaína e maconha no bolso do casaco do abordado. Verificou-se, também, que ele não possuía CNH, sendo então lavrado o respectivo auto de infração.

A porção de substância aparentemente chamada maconha mencionada foi encontrada dentro de uma mochila do autor, juntamente com uma máquina de cartão, faca para fracionar a droga e balança de precisão.

O indivíduo possuía passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Resultado: 22 porções de cocaína, 23 porções de maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, uma faca, uma moto apreendida.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à 27ª DP para registro das providências cabíveis.