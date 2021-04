PMDF prende suspeitos de roubo a ônibus em Ceilândia

Militares encontraram a dupla ainda dentro do coletivo em que ocorreu o assalto

A Polícia Militar (PMDF) prendeu nesta quinta-feira (1º) dois homens suspeitos de assaltar um ônibus em Ceilândia. Também foram apreendidos.

A prisão ocorreu dentro do ônibus que passou pelo roubo. Militares patrulhavam a avenida P2 do setor P Norte, quando foram informados de que o coletivo desviou do itinerário por conta do assalto.

Os policiais localizaram o ônibus próximo à Praça da Bíblia, sentido QNQ. Os passageiros foram abordados, e quatro deles foram encontrados com duas armas falsas e duas facas. No assoalho do coletivo, foi localizada uma bolsa que havia sido roubada de uma passageira, com vários outros objetos roubados dentro.

As vítimas reconheceram os suspeitos como autores do roubo. Elas informaram que os homens já haviam recolhido celulares, carteiras e dinheiro antes da chegada dos policiais.

Dos quatro indivíduos que foram encontrados com as armas, dois são menores de idade. Estes foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os adultos acabaram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para registro do flagrante.