PMDF prende suspeito de tráfico de drogas com quase 1500 comprimidos de drogas sintéticas

Por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário, a Polícia Militar do DF prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em Santa Maria na madrugada deste domingo (10).

Um veículo tentou fugir da barreira policial montada pelo Batalhão de Trânsito, mas os militares alcançaram e realizaram a abordagem ao suspeito, encontrando uma mochila no interior do carro com 1.462 comprimidos de uma droga conhecida como Rohypynol e cinco porções de maconha.

O detido já havia sido preso outras vezes por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e furto, e foi levado para a 20ª DP para registro do flagrante.