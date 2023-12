PMDF prende suspeito de série de furtos na Asa Sul

O indivíduo foi detido em posse de uma variedade de objetos, incluindo joias, perfumes, e uma câmera de vídeo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) anunciou a prisão, no último domingo (24), de um homem envolvido em uma série de furtos em residências localizadas na região da Asa Sul.

Os agentes pertencentes ao Grupo Tático Operacional 21 (GTOP 21), do 1º Batalhão, estavam investigando um padrão de furtos que vinha ocorrendo desde o dia 22. A rápida resposta das autoridades resultou na localização e detenção do suspeito no mesmo dia.

O indivíduo foi detido em posse de uma variedade de objetos, incluindo joias, perfumes, e uma câmera de vídeo, que foram identificados como pertencentes às vítimas dos furtos. Uma das vítimas compareceu à delegacia para identificar e recuperar seus bens, que foram prontamente restituídos pela polícia.

O criminoso, já conhecido pelas autoridades, possuía um extenso histórico criminal que incluía furto de veículos, roubo a pedestres, casos de violência doméstica e furtos em estabelecimentos comerciais, entre outros delitos.