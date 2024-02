PMDF prende suspeito de roubar ônibus em Samambaia

Durante a tentativa de fuga, o indivíduo dispensou uma parte do dinheiro roubado e a faca utilizada no assalto

Na tarde desta quinta-feira (15), uma ação rápida da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), sob a condução do 11º Batalhão de Polícia Militar, resultou na prisão de um indivíduo por roubo a coletivo na QR 319/519 de Samambaia Sul.

Por volta das 13h00, a equipe do 11º BPM estava em patrulhamento quando recebeu informações sobre um roubo em andamento a um coletivo da linha Marechal. Os policiais conseguiram deter o suspeito, que tentava fugir do local do crime.

Os agentes conseguiram recuperar o valor roubado e apresentaram o homem detido, que já possuía diversas passagens pela polícia