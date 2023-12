PMDF prende suspeito de depredar placa de área monitorada

O suspeito compartilhou o ato criminoso em suas redes sociais

O Batalhão Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a detenção em flagrante de um suspeito que vandalizou uma placa de “ÁREA MONITORADA” do Programa Guardião Rural na tarde da última terça-feira (19). Além de causar danos ao patrimônio público, o indivíduo compartilhou o ato criminoso em suas redes sociais, chamando a atenção das autoridades.

As equipes RP Rural Leste, Guardião Rural e Grupo Tático Rural, pertencentes à PMDF, responderam prontamente à situação. O infrator, localizado na zona rural do Paranoá/DF, foi detido enquanto estava em posse de uma motocicleta com a numeração de chassi adulterada/raspada.

Em adição ao crime de danificar o patrimônio público, o suspeito foi autuado em flagrante pela adulteração de sinais identificadores de veículo. Após a prisão, ele foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia, localizada em São Sebastião.