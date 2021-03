PMDF prende suspeito de aplicar golpes em idosos

Golpe consistia em usar a credibilidade e o nome da instituição financeira para subtrair cartões dos correntistas, preferencialmente, idosos

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na noite dessa quinta-feira (4), um homem suspeito de estelionato, no Setor Bancário Sul. Ele foi abordado ao sair de uma agência do Banco Regional de Brasília (BRB). As vítimas do suspeito eram, em sua maioria, idosos.

Os policiais militares foram acionados por funcionários da equipe de monitoramento do BRB. Segundo a denúncia, o golpe consistia em usar a credibilidade e o nome da instituição financeira para subtrair cartões dos correntistas, preferencialmente, idosos. O homem clonava os cartões das vítimas e fazia saques em todo o Distrito Federal.

Por volta das 19h40, os militares foram até a agência bancária e localizou o golpista. Ao perceber a aproximação das autoridades, o suspeito tentou fugir e saltou em um fosso de aproximadamente quatro metros. Ele acabou ficando encurralado no local e foi preso em seguida.

Os bombeiros foram acionados e atenderam o suspeito após constatarem que ele estava com uma fratura no pé. O detido foi encaminhado ao Hospital de Base de Brasília para atendimento médico e em seguida à delegacia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a fuga, no início da abordagem, o suspeito deixou cair vários objetos, que foram apreendidos. Entre eles um iPhone, três mil dólares, dois mil euros, seis mil reais, dois cartões de banco, além de seis máquinas de cartão de crédito.

Os funcionários do banco foram encaminhados até a 5ª DP para o registro do flagrante.