PMDF prende homens que negociavam drogas na Vila Planalto

Durante patrulhamento, os policiais viram quatro pessoas em atitude suspeita no interior de um carro. Após a abordagem, foi localizado no interior do veículo cerca de 100g de skank (maconha com alto nível de THC)

Na noite de terça-feira (21), a Polícia Militar do DF prendeu três homens e apreendeu um adolescente enquanto os negociavam a venda de drogas ilícitas, na Vila Planalto. Durante patrulhamento, os policiais viram quatro pessoas em atitude suspeita no interior de um carro. Após a abordagem, foi localizado no interior do veículo cerca de 100g de skank (maconha com alto nível de THC). O adolescente informou que tinha comprado a droga em sociedade com seu amigo que também estava sendo abordado. O amigo confirmou o relato do adolescente e disse que além do valor da droga tinha pago mais R$50 reais como frete. Outro homem abordado confessou que tinha vendido a droga por R$ 1.800 e tinha recebido o pagamento em dinheiro e em PIX. Confessou também que havia mais droga em sua casa, em Vicente Pires. Já o motorista do carro disse que tinha recebido R$ 50 para realizar a entrega Na casa do homem, foram encontradas mais substâncias, da mesma espéciecomprimidos de Roypinol e balança de precisão. Todos foram encaminhados à 5º Delegacia de Polícia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE