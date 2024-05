PMDF prende homens com arma de fogo, droga e embriaguez ao volante no Varjão

Os policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP44) prenderam dois homens em flagrante com arma, drogas e embriaguez ao volante no Varjão, na madrugada deste domingo (26).

A equipe patrulhava quando receberam informações via Copom que um veículo com suspeitos de disparo de arma de fogo no Lago Norte estaria no Varjão.

Em pouco tempo a equipe visualizou o veículo suspeito, foi dado ordem de parada e eles não obedeceram. Iniciou um acompanhamento. No meio da fuga eles jogaram a arma pela janela.

Quando a equipe conseguiu abordá-los foi verificado sinais de embriaguez, constatados posteriormente pelo prefixo do BPTRAN. Com um dos indivíduos, foi achada ainda uma porção de maconha.

Os homens foram conduzidos para a 6ª Delegacia de Polícia.