PMDF prende homem que tentou esconder arma na bolsa da mãe

Na manhã desta quinta-feira (28), as equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR) retiraram mais uma arma de fogo das ruas do Distrito Federal. Desta vez, um homem foi flagrado com uma pistola em um ponto de bloqueio em Brazlândia.



Os policiais pararam o veículo e realizaram a abordagem, a princípio, nada de ilícito foi encontrado, mas ao procurarem na bolsa da mãe do condutor do carro, localizaram uma pistola calibre 380 e 120 munições, sendo duas picotadas (falhou ao tentar efetuar o disparo).

O homem assumiu a propriedade da arma e foi encaminhado à 18ª Delegacia para registro da ocorrência.