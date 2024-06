PMDF prende homem que furtou distribuidora de bebidas em Ceilândia

Um homem acusado de participar de um furto em uma distribuidora de bebidas em Ceilândia, na madrugada desta sexta-feira (21), foi preso por policiais militares do 8º Batalhão.

Os policiais foram acionados pelo proprietário do estabelecimento que percebeu o furto por meio do sistema de segurança. Ao chegarem no local, os acusados saíram por um buraco no teto da distribuidora e tentaram fugir pelo telhado das casas vizinhas. Eles correram para direções opostas, mas apenas um deles conseguiu fugir.

O outro suspeito foi detido pelos policiais e encaminhado à 15ª Delegacia para o registro da ocorrência.