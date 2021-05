PMDF prende homem que furtava comércios em Sobradinho

O Gtop 33 realizou uma varredura no local e encontrou um homem escondido dentro da loja, ele portava uma mochila com bens furtados

Policiais militares do DF através do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) flagraram um homem furtando uma loja de veículos no Setor de Expansão Econômica de Sobradinho. O furto foi flagrado em andamento às 20h30 desta quarta-feira (5).

O Gtop 33 realizou uma varredura no local e encontrou um homem escondido dentro da loja, ele portava uma mochila com bens furtados. O detido usou um alicate para cortar a cerca elétrica, pulou a grade e arrombou a porta do estabelecimento.

Ele foi conduzido para a 13ª DP, onde foi registrada a ocorrência de furto tentado.