PMDF prende homem que fugiu do Hospital do Paranoá

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde desta quarta-feira, 11, um homem que fugiu na madrugada do último dia 5 de maio do Hospital Regional do Paranoá.

O foragido deu entrada no hospital dia 30 de abril e foi encaminhado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Na madrugada do dia 5, ele fugiu.

Hoje a tarde, a Polícia Penal recebeu a informação da localização do indivíduo, numa casa no Condomínio Entrelagos. Antes de ser abordado, ele conseguiu escapar jogando o carro em direção aos policiais.

A PMDF foi acionada e a Equipe do PATAMO (BPCHOQUE), que estava no local reforçando o policiamento no Itapoã e Paranoá, conseguiu prender o indivíduo. Ele foi apresentado na 6ª Delegacia de Polícia.