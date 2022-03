PMDF prende homem que filmava mulheres em banheiros públicos

Depois de reconhecido pela vítima e testemunhas, a polícia militar apreendeu o seu celular em questão, e conduziu partes envolvidas para 6º DP do Paranoá, para os devidos procedimentos legais

Um homem que filmava mulheres em banheiros públicos, foi preso pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 44), as 23h30 de sexta-feira (25).

As autoridades da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por uma vítima no posto colorado, sobre uma possível filmagem no banheiro, e que o suspeito tinha saído do local em um carro. A equipe localizou o suspeito dentro de um Fiat Doblo prata, na DF 003, próximo ao posto.

Ao ser abordado, o indivíduo de 35 anos confessou a prática de ingressar em banheiros femininos, para registro, de forma clandestina, da intimidade de mulheres nuas. De acordo com as testemunhas, o preso era constantemente flagrado, fugindo do banheiro feminino de um restaurante no posto Colorado.

O autor relatou que em seu celular possui diversas filmagens de outras mulheres, com o mesmo conteúdo, e que o fazia para satisfazer seus desejos sexuais.

Depois de reconhecido pela vítima e testemunhas, a polícia militar apreendeu o seu celular em questão, e conduziu partes envolvidas para 6º DP do Paranoá, para os devidos procedimentos legais.