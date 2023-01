PMDF prende homem por tráfico de drogas na Estrutural

A equipe de policiais militares realizava patrulhamento quando abordaram um veículo que entrou em fuga quando determinado que parasse

Nesta sexta-feira (13), um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar do Distrito Federalprendeu um homem por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (13), no trecho 3, quadra 3, via pública, na Estrutural.

A equipe de policiais militares realizava patrulhamento quando abordaram um veículo que entrou em fuga quando determinado que parasse.

O motorista havia jogado objetos pela janela que mais tarde verificou ser três pacotes de maconha.

O homem foi encaminhado à 8ª DP.