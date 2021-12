PMDF prende homem por tráfico de drogas em Ceilândia

Com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães, foram encontradas várias porções de substância parecida com maconha, balanças de precisão, faca, material para embalagem e R$ 284 no quarto do suspeito

Um homem foi preso por tráfico de drogas, em Ceilândia Norte, na tarde desta sexta-feira (17). Os policiais patrulhavam a quadra 4 da Ceilândia Norte quando viram três homens em atitude suspeita. Realizada a abordagem nada de ilícito foi encontrado. Porém no bolso de um dos homens foi encontrada uma chave de carro. Questionado a respeito da chave, o abordado disse que a chave era do carro de uma tia. Os militares perguntaram onde estava a tia e o homem levou a equipe em uma casa onde não tinha carro nem a tia informada. Então a equipe pediu para que o homem informasse onde sua mãe morava para que ela pudesse comprovar a sua versão. Levados à genitora, ela informou que o carro era do filho e que não existia a tia. O homem acabou levando os policiais onde o carro estava. No interior do veículo foram encontradas duas porções de substância parecida com maconha. A mãe acompanhou a revista e foi questionada se o filho tinha mais drogas em casa. A mulher informou que não sabia, pois o filho não deixava ela entrar no quarto em que dormia. Foi solicitado a revista no interior da casa para a genitora e ela concedeu a autorização. No quarto, com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães, foram encontradas várias porções de substância parecida com maconha, balanças de precisão, faca, material para embalagem e R$ 284. O homem foi preso e autuado por tráfico de drogas.