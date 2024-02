PMDF prende homem por porte ilegal de três armas de fogo

O indivíduo portava uma pistola calibre 9mm com 17 munições, outra pistola calibre 9mm com 12 munições, além de um revólver calibre .357 com 7 munições

Na noite do último sábado (24), Policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 28) do 8º Batalhão prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e ameaça ao dono de uma distribuidora na, na QNM 03 da Ceilândia.

Os policiais do Grupo Tático Operacional 28 estavam atendendo a uma ocorrência no local, quando se depararam com um indivíduo que ameaçava o dono de uma distribuidora de bebidas e portava três armas de fogo: uma pistola calibre 9mm com 17 munições, outra pistola calibre 9mm com 12 munições, além de um revólver calibre .357 com 7 munições.

Diante dos fatos, tanto o detido quanto as armas apreendidas foram apresentados na 27ª delegacia para as providências relativas ao flagrante.