PMDF prende homem por importunação sexual, em Águas Claras

Testemunhas confirmaram que o homem havia tocado no corpo da vítima e puxado sua cintura em direção a dele

Na noite do último sábado (23), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada, para verificar uma situação de importunação sexual em um bar, em Águas Claras.

Os funcionários do estabelecimento relataram que um homem havia tocado nas nádegas de uma mulher e puxado sua cintura em sua direção. Os próprios funcionários do local separaram os dois, colocando-os em mesas distantes uma da outra e acionaram a PMDF.

A equipe conversou com a vítima, que confirmou a história e afirmou não conhecer o autor ou quem estava com ele. O homem negou o ocorrido. As partes foram conduzidas à 21ª Delegacia de Polícia para as providências necessárias.