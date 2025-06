PMDF prende homem por furto em clínica de psicologia em Taguatinga

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam, na madrugada deste domingo (22), um homem acusado de furtar uma clínica de psicologia na QNB 15, em Taguatinga.

A ação ocorreu após o proprietário do estabelecimento acionar a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), relatando que o local havia sido invadido no sábado anterior.

Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram sinais claros de arrombamento. Uma varredura foi feita no interior da clínica, mas ninguém foi encontrado inicialmente. O suspeito acabou sendo localizado escondido no quintal, sob algumas tábuas.

Com ele, os agentes encontraram uma televisão, uma balança de bioimpedância e um notebook — todos pertencentes à clínica. No bolso do homem, estava o óculos do proprietário, furtado na noite anterior.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 12ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por furto qualificado. De acordo com a PMDF, ele já possui passagens pela polícia por furto, roubo e homicídio. Os objetos foram devolvidos ao dono do estabelecimento.