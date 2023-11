PMDF prende homem furtando rodas de carro no lago norte

O indivíduo foi localizado pelos policiais do 24º Batalhão e foi detido

Na madrugada da última sexta-feira (10), um homem foi preso furtando rodas de carro.

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação onde um elemento num carro vermelho estaria tentando furtar outro veículo estacionado nas proximidades do CA7 do Lago Norte.

Ao avistar a viatura ele tentou fugir e um segurança do Shopping Iguatemi gritou e indicou a direção que o autor estava indo.

O indivíduo foi localizado pelos policiais do 24º Batalhão e foi detido.

No local onde estaria acontecendo o furto, foi constatado que ele havia retirado as rodas de um carro Fox, colocando em seu próprio veículo.

Os policiais entraram em contato com o proprietário do Fox que juntamente com a testemunha, segurança do Shopping e autor do furto foram encaminhados à 6° Delegacia de Polícia para providências.