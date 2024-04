No início da noite da última sexta-feira (12), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado no Paranoá.

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram a abordagem em um GM/Onix no ponto de bloqueio na DF 130, KM 14, onde encontraram uma pistola calibre 9mm com 12 munições intactas dentro do veículo.

O abordado foi encaminhado à 6ª delegacia policial juntamente com a arma apreendida, onde foi registrado o flagrante.