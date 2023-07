PMDF prende homem com arma de fogo em Samambaia

Os policiais encontraram com o suspeito uma pistola Taurus PT92 calibre 9mm, acompanhada de 14 munições

Na noite do último sábado (15), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, durante uma ação do GTOP 31 no conjunto 05 da QR 833, em Samambaia.

A equipe do GTOP 31, durante um patrulhamento na região recebeu informações que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo em uma distribuidora. Segundo as características repassadas, os policiais visualizaram o suspeito e procederam à abordagem

Durante a revista pessoal, foi encontrada em sua cintura uma pistola Taurus PT92 calibre 9mm, acompanhada de 14 munições.

O homem foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.