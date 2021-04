PMDF prende grupo especializado em fabricar e distribuir notas falsas no DF

Os policiais conseguiram encontrar em um guarda-roupas aproximadamente R$ 1 mil impressos em papel moeda falso, confirmado pelo detido

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam dois homens por distribuição e fabricação de notas de dinheiro falsas na Quadra 02, do Itapoã, na noite dessa sexta-feira (09).

Os dois detidos estavam cometendo crimes no Itapoã, tentando passar moeda falsa na região. Com as características dos suspeitos, os policiais conseguiram fazer a abordagem do veículo em que eles se encontravam, um Renaut Sandero, próximo há um atacadista da região. Na busca veicular foram encontradas diversas notas de R$ 10,00 e R$ 20,00, no banco traseiro, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas falsas.

A dupla assumiu que iria vender as notas falsas nas proximidades. Um dos indivíduos confessou que tinha mais dinheiro falsificado em casa, por isso foram levados junto com os policiais para mais buscas. Os policiais conseguiram encontrar em um guarda-roupas aproximadamente R$ 1 mil impressos em papel moeda falso, confirmado pelo detido.

Também foram localizados cartões de crédito e diversos documentos de terceiros, os quais eram usados, segundo o detido, para compra de mais papel moeda falso.

Os dois foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal para registro. Os cartões de crédito, os documentos e o veículo que se encontrava em situação irregular foram apreendidos na 6ª Delegacia.

As informações são da PMDF