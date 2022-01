PMDF prende foragido suspeito de integrar quadrilha de roubo a banco

O foragido foi preso e apresentado na 21ª Delegacia para devidas providências

Policiais militares do Grupo Tático operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) prenderam um foragido da Justiça durante abordagem no conjunto 12 da Área de Desenvolvimento Econômico em Águas Claras, às 0h30 desse sábado (1).

Foi realizada uma busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao consultar o nome do suspeito, verificou-se que era foragido da Justiça de Minas Gerais.

Contra ele haviam vários mandados de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação, homicídio contra um familiar de policial e reincidência. Além disso, o detido é suspeito de participar de uma quadrilha especializada em roubo a banco e explosão de caixa eletrônico.

O foragido foi preso e apresentado na 21ª Delegacia para devidas providências.