PMDF prende foragido da Justiça na Asa Sul

A equipe encontrava-se em patrulhamento na área quando identificou um homem em atitude suspeita

No último domingo (3), por volta das 21h, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) realizaram a prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, na Asa Sul, em mais uma ação efetiva no combate à criminalidade na região.

A equipe encontrava-se em patrulhamento na área quando identificou um homem em atitude suspeita. Diante da situação, os policiais procederam com a abordagem para averiguação.

Durante a consulta aos dados do indivíduo, foi constatado que ele havia se beneficiado de uma saída temporária, conhecida como “saidão”, e não retornou ao sistema prisional no prazo estabelecido.