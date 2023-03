PMDF prende empresária responsável por tráfico de drogas em distribuidora de bebidas no Gama

Empresaria foi presa nesta ultima quinta-feira (30) por trafico de drogas na região do Setor Leste do Gama

Empresaria foi presa nesta ultima quinta-feira (30) por trafico de drogas na região do Setor Leste do Gama. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ação foi realizada com base em orientações do serviço de Inteligência, que indicou a distribuidora de bebidas da empresária como ponto de venda de drogas na região.

Durante a ação, a equipe policial encontrou 24 porções de crack já separadas para venda, dinheiro trocado e objetos utilizados para a comercialização e separação da substância entorpecente.

A empresária, que não teve a identidade divulgada, foi presa e encaminhada para à Delegacia de Polícia Civil da região, onde permanecerá à disposição da justiça.